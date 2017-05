Nathalie Saint-Cricq, Christophe Jakubyszyn (Le débat) : Qui sont-ils ?

Mercredi 3 mai, quatre jours avant le 2e tour de l'élection présidentielle de 2017, les Français ont rendez-vous avec 2017, le débat sur TF1, France 2 et BFMTV. Ce sont les journalistes Nathalie Saint-Cricq (France 2) et Christophe Jakubyszyn (TF1) qui ont été proposés par leurs chaînes respectives afin d'animer le débat opposant Emmanuel Macron (candidat En marche) à Marine Le Pen (candidate Front national) dès 21h.

Initialement, les journalistes Gilles Bouleau et David Pujadas avaient été prévus comme présentateurs. Cependant, le CSA a décliné cette proposition, demandant aux deux chaînes de constituer un duo mixte. C'est ainsi que Nathalie Saint-Cricq, responsable du service politique de France 2, et Christophe Jakubyszyn, directeur adjoint chargé du service politique de TF1-LCI, se sont retrouvés chargés de cette (é)mission.

Interrogée par nos confrères de Nice-Matin, Nathalie Saint-Cricq a indiqué à propos des préparatifs du débat : "J'ai visionné les débats précédents et j'ai surtout fait une compilation de tout ce que Marine Le Pen et Emmanuel Macron avaient pu déclarer ou faire au long de la campagne." Et Christophe Jakubyszyn d'ajouter : "Nous avons préparé 80 à 100 questions alors que nous n'en poserons vraisemblablement que 30."

Ce dernier a également formulé une sorte de mise en garde aux candidats : "Il faut qu'ils mesurent bien l'un et l'autre les risques qu'ils prendraient à être belliqueux, dont celui d'écorner leur stature présidentielle. Depuis plusieurs jours, les interpellations sont extrêmement acerbes et violentes, mais un débat c'est autre chose."

Une chose est sûre, 2017, le débat sera un rendez-vous très suivi. Pour rappel, le débat d'entre-deux-tours du 2 mai 2012 (François Hollande contre Nicolas Sarkozy) avait rassemblé 17,79 millions de téléspectateurs, celui du 2 mai 2007 (Nicolas Sarkozy contre Ségolène Royal) 20,46 millions de Français. Les débats de 1981 et 1988 opposant Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand puis Jacques Chirac à François Mitterrand avaient été suivis par plus de 30 millions de téléspectateurs. L'enjeu est donc de taille ce mercredi soir !