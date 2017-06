Natty et sa fille Stella Belmondo, 13 ans : Duo craquant à Roland-Garros

Cela commence à devenir une habitude entre la mère et la fille. En 2015, Natty et Stella Belmondo s'affichaient pour la toute première fois à Roland-Garros pour assister aux matchs incontournables de la saison. Deux ans plus tard (mercredi 31 mai), l'adorable duo est réapparu aux Internationaux de France, prenant volontiers la pose devant les caméras.

Vêtue d'un top noir et d'un jeans, la benjamine de Jean-Paul Belmondo (84 ans) était absolument craquante au côté de sa maman. À bientôt 14 ans (elle les fêtera en août prochain), Stella Belmondo se mue en une adorable jeune femme, gracieuse et toujours souriante. L'ex-épouse du légendaire Bébel portait quant à elle une robe en maille camel.

Dans les tribunes, Natty et Stella Belmondo étaient assises à quelques mètres seulement de nombreuses personnalités. Tal, Louis Bertignac, Jean-Baptiste Maunier (sans sa chérie Léa Arnezeder, récemment passée par le Festival de Cannes pour défendre le court métrage La Station) mais aussi Bruno Solo, Antoine Gouy, Lilian Thuram, Mathieu Madenian, Max Guazzini, Andre Agassi, Gilles Cohen et sa femme Karine Paschal, Diane Kurys et Caroline Nielsen ont tous été aperçus lors de cette nouvelle journée de tournoi.