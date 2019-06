Natty et Stella Belmondo : Duo mère-fille remarqué à Roland-Garros

Le tournoi de Roland-Garros attire toutes les générations et donne lieu à de beaux instants passés en famille. Lundi 3 juin 2019, Natty Belmondo et sa fille Stella se sont rendues à la porte d'Auteuil pour assister aux huitièmes de finale du tableau masculin marquées par la défaite des deux derniers Français encore en lice : Benoît Paire (battu en cinq sets par le Japonais Kei Nishikori) et Gaël Monfils (éliminé en trois sets par l'Autrichen Dominic Thiem).

L'ex-épouse de 54 ans de Jean-Paul Belmondo (ils sont séparés depuis 2008) et leur fille de 15 ans ont choisi d'être assorties pour cette nouvelle journée à Roland-Garros. Toutes deux portaient du blanc. Un T-shirt pour Natty Belmondo et une blouse à manches longues pour Stella. La jeune fille avait associé à cette pièce bohème décorée de dentelle un fin collier en or.

Natty et Stella Belmondo sont de grandes habituées de la porte d'Auteuil. En 2018, Stella Belmondo s'y était rendue avec deux autres membres de sa famille. Son père Jean-Paul Belmondo, mais aussi Annabelle Belmondo, mannequin, petite-fille de Bébel, et fille de Florence Belmondo. En 2017, Natty et Stella Belmondo avaient joué les duos craquants.

Principalement connue pour avoir été l'épouse de Jean-Paul Belmondo, Natty n'est pas célibataire. En mars dernier, elle s'était rendue au 60e anniversaire du maître joaillier Édouard Nahum célébré au musée Grévin, à Paris, avec son compagnon.