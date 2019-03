Natty Belmondo et son compagnon font la fête avec Kendji Girac

Pour entrer dans la soixantaine, Édouard Nahum a mis les petits plats dans les grands. Il s'est ainsi offert une grande fête au célèbre musée Grévin, dans le 9e arrondissement de la capitale, à laquelle il a invité une foule de personnalités.

Lors de cette soirée, on a ainsi pu voir la discrète Natty Belmondo. L'ancienne épouse de l'acteur Paul Belmondo, avec qui elle a eu une fille prénommée Stella, a pris la pose sur le photocall, très souriante au bras de son compagnon. Non loin d'elle, on pouvait aussi voir le chanteur Kendji Girac, qui n'a pas manqué de mettre l'ambiance et de se produire pour un miniconcert privé, tout comme... Albert Kassabi (Bebert du groupe les Forbans) ou Jean-Luc Lahaye. Autre personnalité à avoir fait l'animation, la chorégraphe Mia Frye, que l'on a vue danser sur scène. Tout ce petit monde a pu profiter d'un buffet et goûter à la pièce montée découpée par Édouard Nahum.

Au cours de la soirée, il fallait aussi compter sur la présence de Jean-Claude Darmon, Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier, Caroline Barclay, Christie Blanc, Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault, Maître Philippe Valere o'hana et sa femme Olivia, Muratt Atik (propriétaire et patron du Pink Paradise) sa femme Joanna Yelena Atik ou encore Séverine Ferrer, Laurent Amar, Grégory Bakian, Ary Abittan, Mr Brainwash (Thierry Guetta), Farid Khider, Tiga (Sophie Ducasse), Michaël Cohen...

Citons également Daniela Lumbroso, Taïg Khris, Patricia Contreras, Elsa Zylberstein, Brian Torres ainsi que Brahim Zaibat, Massimo Gargia, Alexandre Le Strat, Willy Cartier, Sylvain Wiltord, Pascal Elbé, Sully Sefil, les Gipsy... Un très bel anniversaire !