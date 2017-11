Nawell Madani, en larmes dans Quotidien : "Yann Barthès s'est excusé mille fois"

Invitée de Quotidien le 21 novembre pour parler de son film C'est tout pour moi, Nawell Madani a été, à sa grande surprise, interrogée sur la mort récente d'une de ses amies. L'humoriste et comédienne avait touché les téléspectateurs en fondant en larmes sur le plateau et la séquence avait suscité un moment de gêne. En Facebook Live avec Purepeople, le 29 novembre, la belle brune est revenue sur le sujet.

Si elle ne s'attendait pas "à en donner autant", en allant sur le plateau de Quotidien, Nawell Madani n'a toutefois aucune rancune envers Yann Barthès. "Je ne lui en veux pas. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je l'ai vu après dans les coulisses et il s'est excusé mille fois. Je pense que, quand on me voit, on pense que je peux tout affronter. Le problème, c'est que je ne suis pas une femme forte. Je suis quelqu'un de très sensible, vraiment, vraiment, vraiment", a-t-elle raconté. Nawell Madani ajoute que le moment était pénible à vivre puisqu'elle a en réalité perdu deux amies récemment, dont une en septembre dernier.

Elle explique ce qu'elle a ressenti dans Quotidien, lorsque l'animateur a affiché la photo de son amie. "Sur le plateau, je dois faire le show, vendre le film, être pimpante, souriante et on me sort la photo grand écran. Elle est géante, la photo ! On ne m'a pas montré une photo de quelqu'un qui est décédé il y a vingt ans. (...) C'est là, récent. Moi, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mes amies. D'ailleurs, il n'y a pas un jour où je ne me dis pas : 'Qui est le prochain ?' (...) Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit : 'Elle a un fils qui a une vingtaine d'années. Et il doit se dire : 'Ouais, je vais voir Nawell à la télé et bim, il se tape la photo de sa mère en géant.' C'est très, très dur", a-t-elle conclu.