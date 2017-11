Naya Rivera arrêtée pour violences conjugales : L'appel, en panique, de son mari

Le 25 novembre dernier, Naya Rivera était arrêtée en Virginie occidentale après s'en être violemment prise à son mari, Ryan Keith Dorsey, en présence de leur fils de 2 ans, Josey Hollis. Conduite au commissariat de Kanawha, menottes aux poignets, celle qui est connue pour son rôle de Santana dans la série Glee avait été libérée après le versement d'une caution de 1000 dollars.

Nouvel élément dans l'affaire, TMZ a obtenu l'enregistrement de l'appel passé à la police par le mari de Naya Rivera le soir du 25 novembre. "J'ai juste besoin d'un officier de police. Ma femme est hors de contrôle", a indiqué l'acteur de 34 ans, affirmant que sa femme était physiquement agressive mais qu'aucune arme n'était impliquée dans leur altercation. Le père de Ryan Dorsey était également présent au moment de l'appel. "Il y a des problèmes à Chesapeake. Le correspondant dit que sa femme lui pose des problèmes à la maison, qu'elle a bu", indique un officier en relais de l'appel.

L'arrestation de Naya Rivera est intervenue après le couple s'est violemment disputé au cours d'une promenade sur la 126e rue de la ville Chesapeake (d'où est originaire le mari de Naya Rivera), avec leur fils. L'actrice américaine de 30 ans s'en est prise à son mari en le frappant au visage et l'a blessé à la lèvre.

Après l'arrestation de son épouse largement relayée sur Twitter, photo et vidéo à l'appui, Ryan Dorsey s'est exprimé dans un communiqué. "C'est un moment difficile pour la famille, spécialement pour Naya et moi. Ce n'est pas une émission de télé-réalité, c'est notre vie, et je demande à tout le monde, en particulier aux médias, de respecter notre vie privée et de nous traiter comme un être cher devrait l'être. Peut-être avec gentillesse, sans jugement, et malgré cette mauvaise situation, avec positivité et amour. Merci. RD", a-t-il publié sur son compte Twitter le 28 novembre.