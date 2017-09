Nazim : Le faiseur de tubes d'Amir et Kendji malmené par Cyril Hanouna...

On peut avoir signé quelques-uns des plus gros tubes du paysage musical francophone ces dernières années et souffrir pourtant de sérieuses lacunes guitare à la main... du moins selon l'avis d'expert (?) de Cyril Hanouna. Nazim, l'homme derrière - entre beaucoup d'autres - J'ai cherché d'Amir Haddad, Andalouse de Kendji Girac ou encore Requiem d'Alma, l'a appris à ses dépens en sollicitant le maître de cérémonie de Touche pas à mon poste pour l'enregistrement de son premier single, Pourquoi veux-tu que je danse ?.

Investi des pleins pouvoirs devant la console en studio, Baba a promis à son protégé de le mettre "sur l'autoroute du succès sans péages", comme on le découvrait dans le premier teaser révélé en exclusivité sur Purepeople.com, et il n'y va pas par quatre chemins : "Nazim, Nazim, Nazim... On arrête, là. On part sur de mauvaises bases. J'aime bien ton porté de guitare, mais tu vois, t'es pas assez souple sur le poignet. Faut que tu sois en Cabrel, il est toujours souple, Cabrel. Moustache, souplesse", explique-t-il, péremptoire, à son poulain, lequel n'est pas au bout de ses peines comme vous le découvrirez lundi soir sur Purepeople et sur la page Facebook ainsi que le compte Twitter de Nazim, où sera dévoilée la vidéo intégrale de sa collaboration avec Cyril Hanouna.

Le talentueux auteur-compositeur-interprète de 31 ans accepte docilement de se faire faire la leçon alors même que la guitare est son instrument de prédilection : "C'est devenu mon instrument alors que je suis pianiste à la base", indiquait-il en effet il y a quelques semaines dans un entretien accordé au journaliste musical Jonathan Hamard pour Aficia, évoquant la composition de son premier album à paraître. "Tout ne sera pas du même acabit que " Pourquoi veux-tu que je danse ? ", lui révélait celui qui a également collaboré avec Claudio Capéo, Chimène Badi et Florent Pagny. Il y aura des chansons beaucoup plus introspectives et introverties, comme je le suis moi-même, et d'autres avec beaucoup de second degré. Globalement ce sera très moderne, il y aura de la folk et beaucoup de guitare."

En attendant de le découvrir, (re)plongez-vous dans l'univers de Nazim avec le clip de Pourquoi veux-tu que je danse ?.