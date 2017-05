Nehuda critiquée et blessée : "Il m'aura fallu un an pour reprendre confiance"

En légende de ce cliché, Nehuda a révélé être enfin heureuse : "Il m'aura fallu un an pour reprendre confiance après toutes les critiques et moqueries que j'ai subies, après tout cet acharnement, je me suis tue plutôt que de répondre."

"Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau et pourtant rien n'a changé, je suis juste heureuse en regardant ce que je suis et ce que j'ai, a-t-elle écrit. La santé, l'amour de mes proches, un amoureux et une merveilleuse petite fille, et mes fans qui heureusement me rappelaient chaque jour de ne pas écouter la haine."

En bref, la jeune maman est épanouie dans sa vie et ne se préoccupe plus de ses détracteurs !