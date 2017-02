Nehuda et Ricardo ont-ils abandonné leur chien ? La future maman répond...

Depuis quelques jours, une rumeur enfle sur les réseaux sociaux. Nehuda et Ricardo (Les Anges 8 sur NRJ12) auraient abandonné leur chien Tyson dans une fourrière il y a quelques semaines. Lassée d'être traînée dans la boue alors qu'elle est enceinte de neuf mois et que son couple avec Ricardo semble encore fragile, la chanteuse de Paradise a pris la parole sur Snapchat pour dévoiler sa vérité...

"Je vais mettre les choses au clair parce que ça commence vraiment à me gonfler (...) Il y a à peu près trois mois, Ricardo et moi on est parti vivre à Miami pour y vivre, on est d'accord ? Et on a pris Tyson avec nous pourtant il a fallu payer, il a fallu faire plein de vaccins... Et pourtant on l'a pris avec nous parce qu'il était hors de question de l'abandonner. Et là, genre, aujourd'hui, comme ça d'un coup on aurait décidé se se débarrasser de lui ? Mais vous êtes sérieux ou quoi ? Réfléchissez deux secondes !", a-t-elle tout d'abord lâché, visiblement très affectée par ces accusations d'abandon.

Et de poursuivre avec la même indignation : "Mon chien, je m'en occupe depuis des mois, et là il est en pension pendant un mois et ça veut dire que je suis horrible ? Tyson va très bien, il n'est pas malheureux, il n'est pas traumatisé, il n'est pas en cage, il ne dort pas dans le froid, je n'ai pas refusé de payer 400 euros, je n'ai jamais mis Tyson à l'adoption ! J'ai trouvé la personne qui a inventé toute cette histoire, je l'ai menacée et hier la police m'a appelée. Moi je suis toute seule, je suis enceinte, je vais accoucher, je fais comment pour Tyson ? Je le laisse tout seul enfermé dans une terrasse pendant des jours sans lui donner à manger ? Hé ben non ! Donc oui je l'ai mis dans une pension que je paye, et alors ?"

Espérons que cette mise au clair permettra à Nehuda de vivre une fin de grossesse plus paisible, loin des rumeurs...

