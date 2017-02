Nehuda et Ricardo Pinto : Saint-Valentin de rêve pour le couple réconcilié

Le doute n'est plus possible. Nehuda et Ricardo (Les Anges 8 sur NRJ12) sont bel et bien de nouveau ensemble à quelques semaines de la naissance de leur petite Laia.

Mardi 14 février, sur Snapchat, le beau Ricardo a d'ailleurs tenu à faire savoir à ses milliers d'abonnés qu'il s'apprêtait à passer la Saint-Valentin avec celle qu'il a rencontré sur le tournage des Anges début 2016. Un rebondissement pratiquement incroyable quand on se souvient des mots sans concession que la chanteuse de Paradise avait employé il y a quelques semaines à l'égard de celui qui était alors son ex.

Ainsi, afin de passer une Saint-Valentin des plus mémorables, le couple s'est rendu à Monaco. Là-bas, Ricardo a d'ailleurs invité la future maman à un dîner-spectacle à l'Hôtel de Paris et, au milieu des dorures, les tourtereaux ont pu profiter d'un menu gastronomique et d'une ambiance musicale très classy.

Lundi 6 février, Ricardo surprenait déjà ses nombreux abonnés Snapchat en se montrant au côté de Nehuda lors d'un rendez-vous chez le médecin. Entre deux selfies et des clichés du ventre très arrondi de son ex-chérie, le beau gosse avait pris le temps de faire quelques blagues (notamment en jouant au docteur) afin de détendre l'atmosphère. Un vrai papa en puissance !

Aux dernières nouvelles, Nehuda avait pourtant accusé son ex de "s'en foutre de sa fille"... mais tout ceci semble appartenir désormais au passé.