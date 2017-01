Nehuda (Les Anges 8) et Ricardo réconciliés ? La chanteuse réagit

Il n'en fallait pas plus pour que les fans de Ricardo et Nehuda s'emballent. Pourtant, le jeune mannequin et la chanteuse seraient toujours séparés. Après avoir découvert les rumeurs, le premier s'est saisi de son compte Twitter afin de rétablir la vérité : "Quand les médias t'invente (sic) une vie." La seconde a quant à elle fait une véritable mise au point par le biais de son compte Snapchat.

"Les gens ne veulent pas comprendre, c'est trop. Il a sa new meuf, moi je fais ma vie. Il n'y a plus de R et N, c'est fini. Rien que ça nous invente des vies, lâchez-nous", a-t-elle écrit dans un premier temps. Et d'ajouter, en vidéo : "Je vais faire une vidéo pour mettre les choses au clair (...). Donc vous, vous savez si je suis encore avec Ricardo ou pas ? (...). Tout ce qui me lie à Ricardo, c'est le fait que j'aie une fille avec lui. Sinon, il a refait sa vie et je refais la mienne. Nous sommes séparés."

Nehuda s'est ensuite défendue de vouloir faire le buzz avec cette histoire et a assuré, pour le prouver, avoir refusé toutes les interviews à la suite de sa rupture avec Ricardo.