Nehuda séparée de Ricardo ? "Laissez-nous tranquille !"

C'est une Nehuda très remontée qui est apparue sur les réseaux sociaux le 4 août 2018. Plusieurs jours après avoir annoncé sa rupture avec Ricardo, qui est également le père de sa fille, Laïa (née en février 2017), Nehuda se confie à nouveau sur sa relation tumultueuse qu'elle entretient avec le jeune homme depuis leur rencontre dans Les Anges 8 en 2016.

Lassée par les critiques et tous les commentaires malveillants des internautes, la chanteuse révélée dans The Voice 4 s'est emparée de son compte Snapchat pour faire une dernière mise au point sur sa vie privée. "Ricardo et moi-même, je pense qu'on a assez subi quand même. Entre les critiques, les intrusions négatives dans ma vie, les accusations (...) On vit notre truc tranquillement, on ne se montre pas. On emmerde personne, on vit notre histoire de couple ou pas comme on a envie de la vivre, bref Ricardo et moi, on vit notre vie tranquillement", a-t-elle lâché.

J'ai envie que vous pensiez que je ne suis plus avec lui

Si la jeune femme confirme s'être bien séparée de son chéri pendant un temps, elle reste vague quant à la situation actuelle dans laquelle ils se trouvent : "J'assume totalement le fait d'avoir dit qu'on s'était séparés depuis un certain temps. C'était totalement vrai. Ça fait très longtemps qu'on ne se suit plus sur les réseaux sociaux. Que vous pensiez qu'on est toujours ensemble ou pas, je m'en fiche. Moi j'ai envie que vous pensiez que je ne suis plus avec Ricardo, comme ça vous nous fichez la paix. Si j'ai envie de me disputer avec mon mec, et ben je me dispute avec mon mec et si tout va bien avec mon mec, ben tout va bien avec mon mec, ça ne vous regarde pas."

Elle conclut cette vidéo en s'en prenant un peu plus à ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux et en les sommants d'arrêter de lui mettre la pression : "Je n'ai pas besoin de faire du buzz avec Ricardo. Stop, ça ne vous concerne pas. Laissez-nous tranquille ! Je ne vous dois rien. On est loin d'être parfaits, tout va bien !"