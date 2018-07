Nehuda et Ricardo, la rupture : Pourquoi ils ont attendu pour l'annoncer

Le couple volcanique n'est plus. C'est dans Les Anges 8 (NRJ12) que Ricardo et Nehuda s'étaient rencontrés. Très vite, ils s'étaient mis ensemble et avaient filé le parfait amour. Une idylle qui avait duré au-delà du tournage. Ensemble, ils ont même eu une petite fille : Laïa (née en février 2017).

Mais, quelques mois après sa naissance, les deux candidats ont fait parler d'eux à cause d'un accident. Sous le coup de la colère, Ricardo avait, malencontreusement, lancé son téléphone portable sur le visage de son bébé. Il avait été mis en examen pour "violences volontaires contre mineur de 15 ans" et placé sous contrôle judiciaire avec injonction de soin, et le couple avait failli perdre la garde du bébé. Ils s'en étaient toutefois sortis et avaient plus que jamais profité de leur famille en toute discrétion.

Depuis, ils se contentaient de poster occasionnellement des placements de produits. Mais, entre deux publicités, mercredi 25 juillet 2018, Nehuda a fait une grande annonce. La chanteuse révélée dans The Voice 4 (TF1). Ricardo et elle se sont séparés : "Je suis arrivée à un stade où je suis obligée de me justifier. Ricardo et moi, nous ne sommes plus ensemble. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'il y a trois semaines, ça fait un petit moment déjà. Mais on attendait d'être bien l'un et l'autre avant de le dire."

Les anciens tourtereaux sont en effet en bons termes et comptent bien le rester pour que leur petite Laïa grandisse entourée d'amour : "On reste les parents de Laïa et, toute la vie, on sera ses parents. (...) On reste une famille quoi qu'il arrive. Donc voilà, je ne suis plus avec Ricardo et tout va bien."