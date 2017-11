Ricardo et Nehuda accusés de violences, leur version : "Le ton est monté mais..."

Ricardo et Nehuda défraient la chronique. Après avoir été soupçonnés de violences volontaires sur leur fille, la petite Laïa née en février 2017, puis de menaces de mort à l'encontre d'un mineur, les amants terribles de la télé-réalité sont accusés d'agression verbale et physique par deux jeunes filles. Le 31 octobre 2017, alors qu'elles fêtaient Halloween dans un bar d'Avignon, elles auraient été prises à partie par les amoureux. Une version contestée par Nehuda dans les colonnes de Public.

Ricardo n'a pas bougé

Lou et Laurie affirment avoir été violentées par Ricardo et Nehuda lors de cette fameuse soirée. L'une d'elle explique que le jeune papa lui a "cogné la tête contre la table à plusieurs reprises". Tout ça parce qu'elles auraient "filmé et épié" le couple. De son côté, la chanteuse révélée dans The Voice 4 (TF1) dément fermement. "À plusieurs reprises, nous avons été sollicités pour faire quelques photos avec elles. Nous nous sommes gentiment pliés à leurs demandes. Mais tout au long de la soirée, elles n'ont cessé de nous filmer avec leur smartphones, raconte-t-elle. Notre ami Jessy leur a demandé de cesser de nous importuner. Laurie lui a répondu de manière très désagréable et je me suis sentie obligée d'intervenir."

De là, "le ton est monté" et le vigile du bar s'est interposé. "C'est à ce moment-là que j'ai poussé Laurie. Elle m'a donné un coup de pied. Je l'ai simplement repoussée, ma main sur son visage, mais il n'y a pas eu de coups ou de gifles comme elle a pu vous le raconter. Ricardo et moi sommes partis et c'est comme ça que notre soirée s'est terminée", assure par ailleurs Nehuda. D'après elle, Ricardo n'y est pour rien : il est "resté assis" et "n'a pas bougé".

Il faut que les calomnies cessent

La jeune maman pointe là un coup de buzz, révélant que Laurie a contacté Ricardo sur Instagram avant de les "diffamer sur les réseaux sociaux" et de "contacter la presse people". "Il y a vraiment trop de calomnies sur Ricardo et moi il faut que cela cesse", s'agace Nehuda. "Depuis l'accident de ma fille, Ricardo et moi sommes constamment pris pour cibles. Notre famille est épiée en permanence, nous sommes pris en photo sans notre consentement, poursuit-elle. Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, c'est invivable, même si nous nous efforçons de rester les plus discrets possible."

Lou et Laurie ont déposé plainte et assurent pouvoir compter sur les témoignages de plusieurs clients du bar et que l'établissement s'engage à fournir les images de vidéosurveillance. Plus encore, les deux jeunes filles ont "fait constater les coups et blessures par des médecins". De leur côté, Ricardo et Nehuda saisissent également la justice. "Nous avons déposé plainte pour dénonciations calomnieuses et avons demandé les images de vidéosurveillance, explique la jeune maman. J'ai supplié le bar pour qu'ils en diffusent les extraits sur les réseaux sociaux et montrent que nous ne sommes pas les monstres que ces jeunes filles décrivent." Affaire à suivre...

