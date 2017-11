Ricardo et Nehuda de nouveau accusés de violences : Un témoignage glaçant...

Après avoir été soupçonnés de violences volontaires sur leur fille, la petite Laïa née en février 2017, puis de menaces de mort à l'encontre d'un mineur, Ricardo et Nehuda sont de nouveau dans la tourmente. En effet, deux jeunes filles accusent le couple d'agression verbale et physique.

Mardi 31 octobre 2017, à l'occasion de la fête d'Halloween, les victimes présumées se sont rendues dans un bar d'Avignon. Sur place, elles rencontrent les amants terribles de la télé-réalité, qu'elles décident de prendre en photo, comme le rapporte nos confrères du Dauphiné Libéré. Un geste qui aurait agacé les jeunes parents et qui serait à l'origine d'une violente altercation.

Sur Instagram, Laurie, l'une des deux jeunes femmes, raconte la suite. Ainsi, elle indique que son amie a "reçu des menaces verbales et un gros coup sur le tibia". "Quant à moi, Nehuda m'a attrapé le visage en me faisant perdre une lentille, j'ai des traces à l'oeil, puis Ricardo s'est occupé du reste", poursuit-elle. Le "reste" ? D'après la jeune femme, l'ancien candidat des Anges de la télé-réalité (NRJ12) lui aurait "cogné la tête contre la table à plusieurs reprises". "Je suis blessée à la main, à l'oeil, j'ai des bleus sur les cuisses, les cervicales et des grosses bosses", explique Laurie.

Des propos confirmés par un des serveurs du bar en question. "Les faits sont avérés, filmés et déposés à la police", assure-t-il sur le réseau social. Il pointe également "un comportement et des agissements inqualifiables" de la part de Ricardo. Les jeunes victimes auraient déposé plainte.

Ce n'est pas la première fois que Ricardo et Nehuda sont mêlés à des faits de violence. Pour rappel, en juin dernier, les amoureux étaient soupçonnés de maltraitance envers leur bébé. Nos confrères du Parisien révélaient que la petite Laïa souffrait de fractures et présentait des ecchymoses au niveau du visage. Lors d'une dispute en voiture, Ricardo aurait jeté son téléphone en direction de Nehuda, blessant au passage le bébé qui s'était vu prescrire 45 jours d'ITT (Incapacité Temporaire de Travail).