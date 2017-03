Nehuda (Les Anges 8) dévoile une photo de sa fille !

Fin février, Nehuda et Ricardo devenaient les heureux parents de la petite Laia. Une nouvelle annoncée par un célèbre blogueur, puis confirmée par la jeune maman sur les réseaux sociaux via un placement de produits. La candidate des Anges 8 (NRJ12) a ensuite dévoilé une photo en compagnie de sa princesse ce week-end. Un cliché qui a ravi ses fidèles abonnés. Mais que ces derniers ne s'habituent pas trop à revoir de telles publications à l'avenir.

Sur Snapchat, Nehuda est sortie de son silence afin d'expliquer pourquoi elle n'avait pas souhaité parler de sa fille auparavant. Après avoir reconnu qu'elle faisait beaucoup de placements de produits ces derniers temps, la jolie chanteuse s'est justifiée : "Depuis quelque temps, j'ai du mal avec les critiques. C'est vrai que j'ai partagé ma grossesse avec vous (...). Le jour où j'ai accouché, je n'avais pas envie que ça se sache. Je n'avais pas envie que des photos volées de moi se trouvent dans les médias (...). Du coup, j'ai été blessée que cet événement se retrouve balancé sur les réseaux et qu'à cause de ça, on me demande des photos ou des nouvelles de ma fille. J'ai vraiment trouvé que c'était une intrusion dans ma vie privée."

Si Nehuda a admis qu'elle avait déjà fait l'erreur de parler de sa vie privée avec son petit ami Ricardo, elle a vite précisé qu'ils étaient assez grands pour en assumer les conséquences, tandis que sa fille n'avait "rien demandé" : "Je veux la protéger au maximum."

"J'ai partagé une photo de ma fille et moi dans mes bras où on ne voit pas son visage, c'est fait exprès. Je l'ai mise parce que c'est un minimum. Maintenant, je ne montrerai pas le visage de ma fille", a-t-elle conclu.

Le message est passé !