Neil Diamond : Retraite forcée en raison d'une grave maladie

Avec plus de 100 millions d'album vendus dans le monde, entre 1962 et aujourd'hui, Neil Diamond est un monument de la musique populaire américaine. À 76 ans, il vient d'annoncer sa retraite forcée, une grave maladie l'empêchant désormais de partir en tournée.

Lundi 22 janvier 2018, l'artiste a prévenu la presse et ses admirateurs dans un communiqué : "C'est avec la plus grande réticence et beaucoup de déception que je vous annonce l'arrêt de mes tournées. J'ai été très honoré de chanter en public pendant les cinquante dernières années. Mes plus sincères excuses à tous ceux qui ont acheté des billets et avaient prévu de venir aux prochains spectacles", écrit Neil Diamond. Dans son texte, il explique souffrir de la maladie de Parkinson. Une maladie neurologique qui rend le moindre de ses déplacements difficile mais ne l'empêchera ni d'écrire ni d'enregistrer de nouveaux albums. "J'ai l'intention de rester actif dans l'écriture, l'enregistrement et d'autres projets à venir. Mes remerciements vont à mon public loyal et dévoué à travers le monde. Je garderai toujours en tête votre soutien et vos encouragements. Cette aventure a été 'so good, so good, so good' [clin d'oeil à son tube Sweet Caroline, NDLR]. Merci à vous."

Neil Diamond a débuté sa carrière dans les années 1960. Ses chansons ont été reprises par Elvis Presley, Frank Sinatra, Johnny Mathis, U2, Serge Lama ou Joe Dassin. Il a collaboré avec les Français Gilbert Bécaud et Michel Legrand, mais aussi Burt Bacharach, Barbra Streisand, David Foster et Stevie Wonder.

Solitary Man, Cherry, Cherry, Kentucky Woman et I'm a Believer, bande originale du film Shrek comptent parmi ses tubes. Vous connaissez forcément Girl, You'll Be a Woman Soon, dont la version d'Urge Overkill hante la B.O. de Pulp Fiction. En 2011, Neil Diamond est introduit au mythique Rock'n'Roll Hall of Fame et reçoit la plus haute distinction culturelle américaine, celle du Kennedy Center des mains du président Barack Obama. L'année suivante, il épousait sa manageuse Katie McNeil, de trente ans sa cadette. Le 28 janvier, il recevra un trophée d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la 60e cérémonie des Grammy Awards.