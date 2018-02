Nelly Furtado : Ses fesses ont doublé de volume... et les fans hallucinent !

Comme Rihanna après elle, Nelly Furtado a volontairement gagné du poids au cours des dernières années. A tout juste 39 ans, la chanteuse américaine arbore désormais une silhouette plus voluptueuse, des kilos assumés qui la rendent encore plus sexy qu'avant selon ses nombreux admirateurs. Mais ce que certains fans n'avaient pas remarqué, c'est à quel point l'interprète de l'inoubliable tube I'm Like A Bird n'est plus du tout la même de face... comme de dos !

Ces derniers jours, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a particulièrement retenu l'attention des internautes. Extraite d'un passage de la star américaine dans un talk-show américain, celle-ci la montre en train de tourner sur elle-même sur scène. Moulée dans un pantalon marron, celle qui fréquente depuis quelques mois le rappeur Hodgy Beats est ravissante et affiche un fessier et des cuisses bien plus robustes qu'auparavant.