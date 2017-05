Nelson Monfort : Sa fille Isaure, grande soeur de Victoria, s'est mariée !

Plus discrète sur les réseaux sociaux, Isaure est la première fille que le célèbre commentateur et journaliste sportif du PAF a eu avec Dominique, son épouse. Est ensuite venue en 1989 Victoria, la plus connue de deux soeurs puisqu'elle est une influente blogueuse mode doublée d'une actrice au théâtre et au cinéma (elle est à l'affiche de Jour J actuellement). Elle est en couple depuis plusieurs années avec Jeff Freza, un comédien et metteur en scène avec qui elle prépare une pièce intitulée Borderline et dont elle sera la vedette.

Quant à l'heureux couple, nul doute qu'il fera la fierté des deux familles. De son côté, le mari est un charmant Breton âgé de 31 ans qui travaille en tant qu'expert-comptable chez MK France.

Félicitations aux amoureux et longue vie à leur couple !