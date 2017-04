Rheem Kherici, ses deux ex dans son film Jour J : "Je les aimerai toute ma vie"

Femme très déterminée et ultrabosseuse, Reem Kherici est aussi une personne très fidèle en amour et en amitié. On comprend donc mieux pourquoi ses deux ex figurent au casting de sa nouvelle réalisation après Paris à tout prix : Jour J. Elle revient sur ce choix de casting pour le magazine Gala.

Séparée de Philippe Lacheau, qui a coécrit son film et qu'elle a rencontré sur Fun TV au début des années 2000, et de Stéphane Rousseau, humoriste québécois dont elle est séparée depuis 2014, Reem Kherici est restée en bons termes avec eux, au point qu'ils aient accepté sans difficulté de participer à son film. En effet, dans Jour J, les deux hommes incarnent un couple gay sur le point de se marier : "Je reste une bonne camarade pour eux. Et, sans vouloir donner de leçon à quiconque, il n'y a pas vraiment de raison de se détester quand on s'est aimé pendant plusieurs années. Je pense que je les aimerai toute ma vie. Même si l'amour prend une forme différente." Il n'est donc pas étonnant de la voir poser avec enthousiasme avec le réalisateur de Babysitting lors de l'avant-première de Jour J.

Quant à sa situation amoureuse actuelle, la jolie brune se dit célibataire mais elle avait confié à Paris Match avoir envie de "se poser" et de "fonder une famille". À 34 ans, elle rêve de rencontrer celui avec qui elle pourra établir "une vraie connexion intellectuelle" et admet ne pas avoir un caractère facile : "Je fais ce que je veux. On ne peut pas me tenir. Je ne me plie pas."

Jour J, en salles depuis le 26 avril 2017

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 26 avril 2017