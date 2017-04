Reem Kherici : Stéphane Rousseau "n'allait pas abandonner son fils pour moi"

C'est le Jour J pour Reem Kherici ! L'actrice et réalisatrice dévoile son film, la comédie Jour J, au cinéma ce 26 avril. Après des mois d'investissement, elle peut enfin savourer le résultat sur le grand écran de son travail et de celui de son équipe. À cette occasion, elle a fait des confidences au magazine Paris Match sur son parcours et sur son entourage. Ainsi, elle évoque la fin de sa relation avec l'humoriste Stéphane Rousseau, avec lequel elle est restée en très bons termes comme elle l'a déjà confié.

"Notre histoire a duré quatre ans, mais elle est maintenant terminée. Je n'étais pas prête à vivre au Canada, et Stéphane, qui a un enfant et qui est un très bon papa [il a eu un fils, Axel, 8 ans, avec la danseuse franco-canadienne, Maud Saint-Germain, NDLR], n'allait pas abandonner son fils pour moi. Nous sommes néanmoins restés très proches et nous nous parlons au téléphone au minimum tous les deux ou trois jours ! Nous nous apprécions beaucoup et nous nous souhaitons mutuellement plein de belles choses", raconte Reem Kherici.

Coeur à prendre, celle qui a joué Carlotta dans OSS 117 : Rio ne répond plus a envie de "se poser" et de "fonder une famille". À 34 ans, elle rêve de rencontrer celui avec qui elle pourra établir "une vraie connexion intellectuelle" et admet ne pas avoir un caractère facile : "Je fais ce que je veux. On ne peut pas me tenir. Je ne me plie pas."

Pétillante et déterminée, elle porte sur ses jolies épaules le film Jour J. L'histoire de Mathias et Alexia, en couple depuis des années. Pour la première fois, le jeune homme la trompe avec Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa "femme" et de sa "maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu !

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Paris Match du 27 avril