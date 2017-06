Nelson Monfort : Sa fille Isaure, superbe en robe de mariée au côté de sa soeur

Deux semaines après le mariage civil, Nelson Monfort a assisté au mariage religieux de sa fille aînée Isaure. Le 27 mai, la jeune femme née en 1984 avait dit oui à son amoureux, Erwan Le Razavet, à la Mairie du 16e arrondissement de Paris. Un mariage qui a été immortalisé sur les réseaux sociaux par la petite soeur d'Isaure, Victoria, laquelle n'a pas caché son immense fierté. "Je suis si heureuse d'avoir signé pour votre amour éternel. Fière de toi belle mariée. Une vie remplie d'amour et de bonheur pour toi et Erwan", avait écrit la belle demoiselle d'honneur de 29 ans.

Samedi 17 juin, c'est en Bretagne, et plus précisément du côté de Locmaria-Plouzané, une superbe petite bourgade du Finistère située près de Brest, qu'Isaure a célébré son mariage religieux. Pour l'occasion, la jeune mariée arborait une sublime robe blanche, de style traditionnel. Sa petite soeur Victoria, blogueuse mode/lifestyle et comédienne (elle est à l'affiche de la comédie Jour J... qui parle de mariage, étrangement) a d'ailleurs partagé un doux baiser des tourtereaux via Instagram.