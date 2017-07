Nesma (Les Anges 9): Elle dit tout de sa "relation charnelle" avec Thibault Kuro

Lors d'une interview accordée à Sam Zirah, Nesma, candidate des Anges 9 (NRJ12), s'est exprimée sur sa relation avec le beau Thibault Kuro. "On s'est croisé à L'Héritage à Paris, on a bu quelques verres ensemble puis on s'est mis dans un coin près du bar. On s'est assis et c'est vrai qu'on a parlé un petit peu et je l'avoue, il y a eu bisou", a confié la jolie brune.

Questionnée par Sam Zirah, Nesma a finalement révélé qu'il y avait eu "plus que bisou". Et, face à l'insistance de son interlocuteur, la candidate de télé-réalité a indiqué avoir eu "une relation charnelle" avec Thibault Kuro. Mais elle l'assure, elle ne l'a pas revu depuis. Avec le beau brun, qui est "un très gentil garçon, super sympa et super intelligent", Nesma a gardé une relation "cordiale".

Pour rappel, en mars dernier, des rumeurs de couple naissant faisaient le buzz. Sur Snapchat, Nesma avait alors tenu à formellement démentir : "Si on n'a pas le droit de passer des soirées tranquilles avec ses potes en boîte, ça devient très très grave." Mais près de six mois plus tard, elle a finalement avoué avoir couché avec le beau gosse.

Aujourd'hui, la jeune femme dit être en couple avec un homme connu, séjournant entre Londres et Paris. De son côté, Thibault Kuro s'est séparé de Shanna Kress après des années d'amour. Et, désormais, il roucoule dans les bras de Jessica Thivenin, candidate vedette des Marseillais (W9).