Nesma (Les Anges 9) ment-elle sur son âge ? Elle apporte une preuve !

Une mini-polémique enfle sur les réseaux sociaux depuis que Nesma des Anges 9 (NRJ12) a révélé, à la mi-mars, son âge au cours d'un épisode. Devant leur écran de télévision, beaucoup d'amateurs de télé-réalité n'ont pas cru une seule seconde que la jeune femme pouvait n'avoir que 20 ans !

"Non mais Nesma, elle a 20 ans ? Je suis plus vieille qu'elle ? C'est quoi, cette sorcellerie ?", "Nesma, elle a 20 ans ? On dirait qu'elle en a 30 !", "Nesma, c'est la plus grosse mytho au monde ! Elle a au moins 27 ans !", pouvait-on lire alors sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte, invitée du Mad Mag de NRJ12 ce 27 mars, Nesma a tenu à mettre les choses au clair en venant avec sa pièce d'identité... et sa perruque. "J'ai bien 20 ans !", a-t-elle lancé face à Ayem Nour et à des centaines de milliers de téléspectateurs. En effet, sur le document diffusé, l'on pouvait constater que sa date de naissance était le 1er janvier 1997 !

La révélation – preuve à l'appui ! – a-t-elle convaincu le public de NRJ12 ? Pas vraiment. "Encore une qui a trafiqué sa carte d'identité, non ?", "Pourquoi on voit pas la photo ? Mytho, elle a pas 20 ans, Nesma", "Nesma a 20 ans ?! Pas possible !", "Elle nous dit quand son vrai âge, Nesma ?", pouvait-on lire durant l'émission sur Twitter.