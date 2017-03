Nesma (Les Anges 9) sans perruque : Twitter choqué !

L'épisode des Anges 9 (NRJ12) du vendredi 24 mars 2017 était marqué par l'arrivée de Loana, mais pas ce n'est pas tout !

À peine a-t-elle débarqué à la villa que la petite amie de Phil Storm a proposé à Nesma de se rendre chez le coiffeur pour un petit relooking. L'occasion de découvrir que l'Ange anonyme portait bel et bien une perruque. "La vache, tu es trop belle. C'est 40 fois mieux, ça fait ressortir tes yeux. Je suis choquée tellement tu es belle", a confié Loana après qu'elle l'a ôtée. Un avis partagé par de nombreux internautes.

S'ils étaient sous le choc en découvrant sa véritable coupe de cheveux, tous ont fait savoir que sa coupe garçonne lui allait à ravir. "Nesma fait 6000 fois plus mannequin sans sa perruque", "On peut vraiment tous être d'accord sur le fait que Nesma soit 1000x plus belle sans perruque", "À mon avis elle va obtenir plein de casting Nesma sans sa perruque, elle a beaucoup plus de style et elle fait urbaine chic", a-t-on notamment pu lire.