Nick Nolte vit un grand moment avec sa bien-aimée, sa fille et son fils

Entouré de toute sa famille, Nick Nolte a partagé un grand moment. L'acteur américain de 76 ans a inauguré son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, la fameuse Promenade de la Célébrité de Los Angeles, en présence de sa compagne Clytie Lane, sa fille Sophie et son fils Brawley. Ce dernier était accompagné de sa femme Navi Rawat et leur enfant. Le héros du Clochard de Beverly Hills a déclaré, rapporte l'AFP : "Quand je n'étais pas encore acteur, je venais parfois ici voir ces étoiles, elles m'évoquaient les individus qu'elles représentaient, leurs histoires, les films dans lesquels ils jouaient. Alors c'est un grand honneur pour moi de recevoir cet hommage."

Nick Nolte, nommé 3 fois aux Oscars, s'est fait un nom pour son côté fêtard invétéré à la ville et pour avoir interprété des personnages instables ou en situation de crise à l'écran, comme un flic dur à cuire dans 48 Heures (1982) avec Eddie Murphy et l'avocat d'un violeur dans Les Nerfs à vif (1991), face à Robert de Niro.

Actuellement au générique de la série comique Graves, il est né le 8 février 1941 à Omaha, dans le Nebraska (centre), et a déménagé en Californie après le lycée, où il a étudié – et joué au football américain – à l'université de Pasadena près de Los Angeles. Il a été à l'affiche de Paris, je t'aime (2006), Hôtel Rwanda (2004), Jefferson à Paris (1995) ou encore The Player (1992).