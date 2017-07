Nicki Minaj : Canon en latex, la rappeuse enflamme la toile

Nicki Minaj se dispute, avec plusieurs célébrités, le titre de femme la plus sexy de la planète ! Elle l'arrache provisoirement grâce à la publication de nouvelles photos torrides. La bombe du rap affole les réseaux sociaux en teasant la sortie imminente d'un clip, dans lequel apparaîtra Blac Chyna...

Après Future et le Français David Guetta, Nicki Minaj s'associe à un nouvel artiste ! Le rappeur Yo Gotti a fait appel à ses services pour la réalisation du titre Rake It Up. Le single sera illustré d'une vidéo récemment filmée à Miami. Nicki Minaj a convié ses plus de 81 millions d'abonnés Instagram dans les coulisses du tournage, en partageant sur l'application des images de ses prises.

Toute de rose ou de noir vêtue, irrésistible en sous-vêtements et harnais ou en short en latex, Nicki embrase la toile. Un régal pour ses followers !