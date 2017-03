Nicki Minaj : Canon en lingerie près de David Guetta, conquis !

Visiblement, Nicki Minaj prétend au titre de femme la plus sexy de l'année 2017 ! Elle a convaincu la ville de Paris de le lui décerner à l'occasion d'un concert de Drake à l'AccorHotels Arena, puis lors de la dernière Fashion Week. La bombe poursuit son opération séduction sur les réseaux sociaux et bénéficie du soutien d'un autre ami : le DJ et producteur David Guetta...

Jeudi 23 mars, David Guetta a sorti un nouveau single baptisé Light My Body Up (feat. Nicki Minaj et Lil Wayne). Les deux rappeurs figureront dans le clip de la chanson réalisé à Miami. Nicki en a publié quelques photos du tournage sur les réseaux sociaux. Elle y apparaît le visage masqué, coiffée de longues nattes et habillée de sous-vêtements.

Pour illustrer sa quatrième collaboration avec David Guetta (après les singles Where Them Girls At, Turn Me On et Hey Mama, sortis en 2011 et 2012), Nicki Minaj a sorti le grand jeu ! En attendant la parution du clip, l'ex-petite amie de Meek Mill s'est mise en scène dans ceux de Jason Derulo et du rappeur Gucci Mane. Les Barbz, surnom donné par Nicki Minaj à ses fans, se délectent de ces nouvelles images torrides.

Entre ces tournages et sorties de clips, Nicki Minaj a annoncé, par le biais des réseaux sociaux, une heureuse nouvelle. La star de 34 ans ajoute le titre de mannequin à son CV et a intégré la prestigieuse agence Wilhelmina Models.

Nicki va faire de la planète Mode son nouveau terrain de jeu !