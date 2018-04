Nicolas Duvauchelle pas fier d'un tatouage et de sa "belle faute d'orthographe"

Prochainement à l'affiche de deux films, Bonhomme et Le Collier rouge, Nicolas Duvauchelle est également en couverture du magazine Citizen K Homme. Dans les colonnes du très chic titre "masculin, exigeant", l'acteur se confie sur divers sujets, allant de sa passion pour le jujitsu brésilien (il va bientôt prendre part aux championnats de France) au PSG et à la rumeur Nicolas Sarkozy président ("il ferait peut-être un bon président de club parce qu'il est ultrafan", dit-il) en passant par ses propres tatouages.

On apprend à ce sujet que chacun de ses nombreux tattoos ont été faits sur "des coups de tête", et ce depuis l'âge de 18 ans. En revanche, dernièrement, Nicolas Duvauchelle aurait dû y réfléchir à deux fois. "Le dernier, je l'ai fait faire il y a un an et demi sur mon bras gauche. 'Jours après jours' avec une belle faute d'orthographe. Normalement, c'est un jour après l'autre... mais bon, comme on a tous le même à des endroits différents avec des potes, les DJs Kavinsky et Pone par exemple, je n'allais pas être le seul à en faire un sans mettre 'jour' au pluriel", se justifie le comédien qui a promis de ralentir un jour. "Faut se calmer. Faut être un peu raisonnable, avoue ce père de trois enfants. Et puis c'est chiant quand il faut les masquer."

