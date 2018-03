Nicolas Duvauchelle et Ludivine Sagnier : Découvrez le joli visage de leur fille

Nicolas Duvauchelle est un papa comblé, et il ne manque pas une occasion de le montrer. Après avoir pris la pose avec son petit garçon Andrea (6 mois), fruit de son amour pour la belle Anouchka Alsif, l'acteur français expose aujourd'hui l'aînée de ses deux filles, Bonnie.

Premier de ses trois enfants, fruit de sa relation avec Ludivine Sagnier, Bonnie Duvauchelle a fêté son 13e anniversaire. Un moment que son papa adoré a immortalisé sur Instagram en postant une photo de l'adolescente devant un petit gâteau d'anniversaire. C'est la première fois que l'on découvre le visage de Bonnie sur les réseaux sociaux. Jusqu'ici, en plus d'être rare, la jeune fille était toujours cachée d'une manière ou d'une autre. Et ne comptez pas non plus sur sa mère pour dévoiler sa bouille, Ludivine Sagnier est ultrasecrète et ne poste jamais de photos de son quotidien hors travail.

Dans les commentaires, les abonnés de Nicolas Duvauchelle n'ont pas manqué de relever combien la jeune fille est ravissante. "Mais elle est sublime", "Wow... elle est belle", "Quelle beauté !", peut-on lire. Et il n'y a rien à redire, Bonnie est une jolie créature en puissance, et elle a de qui tenir !