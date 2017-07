Nicolas (Secret Story 9) : En dépression, il évoque ses "périodes de doute"

Depuis la fin du programme Les Marseillais et les Ch'tis vs le reste du monde sur W9, Nicolas, que l'on a notamment pu voir faire ses débuts sur nos écrans dans la neuvième saison de Secret Story, se fait très discret. En effet, suite à sa rupture avec son ex-petite amie Nadège Lacroix sur le tournage du programme, il aurait vécu une "période de mou (...), une espèce de dépression", assure-t-il à Sam Zirah.

"Quand on est dedans [la dépression, NDLR], on ne s'en rend pas compte. C'est en sortant de ça que j'ai réalisé que j'avais fait une déprime.(...) Mes proches ont été là pour moi quand j'étais célibataire, ça m'a beaucoup aidé. J'ai retrouvé aussi mes amis dont je m'étais éloigné un petit peu", avance-t-il.

La raison de cette "période de mou" ? Son couple ! "Nadège et moi, on n'était pas si sollicités que ça [pour les placements de produits et les animations, NDLR]. (...) C'était une grosse période de doute. J'arrivais pas à parler, j'étais pas bien. (...) J'étais une ombre, pas moi-même. (...) C'était juste avant le tournage des Marseillais et c'est ça qui a fait péter notre couple. (...) Il y avait un vrai problème de communication", assure l'ancien Secretiste.

Mais aux yeux du grand bonhomme de 35 ans, c'est désormais de l'histoire ancienne. Il partage d'ailleurs sa vie avec une certaine Marine qui n'est autre qu'une ex-Miss Lorraine Prestige National. Il assure également qu'il est "quelqu'un de loyal", mais que lorsqu'il "tourne la page, c'est radical". Au moins, c'est clair.