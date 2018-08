Nicollette Sheridan : Divorce finalisé, son ex roucoule avec Denise Richards

C'est le site TMZ qui dévoile que Nicollette Sheridan, ex-star de Desperate Housewives, est officiellement divorcée après avoir entamé une procédure en juillet 2016. Un juge a signé l'arrangement alors que les deux parties sont tombées d'accord.

Contrairement à d'autres couples, Nicollette Sheridan et Aaron Phypers ont choisi la méthode douce puisqu'aucun des deux ne versera de pension alimentaire à l'autre et aucun ne touchera d'argent en guise de compensation pour ce divorce. L'actrice de 54 ans garde la maison de Hidden Hills à Los Angeles ainsi qu'un cheval nommé Leo. De son côté, l'acteur garde plusieurs voitures et ses effets personnels. Le couple n'aura été marié que six petits mois... Aaron Phypers a depuis retrouvé l'amour auprès de Denise Richards et pourrait apparaître dans The Real Housewives of Beverly Hills puisque l'actrice a accepté de rejoindre le programme.

Un temps paria à Hollywood après son procès contre le créateur de Desperate Housewives, Nicollette Sheridan a retrouvé du travail puisqu'elle incarne le personnage d'Alexis Carrington dans le reboot de Dynasty.

Thomas Montet