Nikki Reed enceinte : Premières rondeurs et message tendre de Ian Somerhalder

La maternité lui va comme un gant. Enceinte de son premier enfant, Nikki Reed a été aperçue pour la première fois depuis l'annonce de sa grossesse dans les rues de Los Angeles, mardi 16 mai. L'actrice américaine était accompagnée de son époux, le comédien Ian Somerhalder, pour déjeuner dans un restaurant de Beverly Hills. Vêtue d'une longue robe bleue qui laissait deviner ses rondeurs, la future maman avait opté pour un style chic et décontracté à la fois.

En couple depuis juillet 2014 et mariés depuis tout juste deux ans, la star de la saga Twilight et l'interprète de Damon Salvatore dans la série The Vampire Diaries s'apprêtent donc à écrire une nouvelle page de leur vie à deux. En attendant l'arrivée de bébé, les tourtereaux publient régulièrement des photos de leur quotidien, révélant leurs projets à venir et s'adressant mutuellement de tendres messages lors d'occasions particulières.

Après leur anniversaire de mariage, c'est donc celui de l'actrice hollywoodienne que le couple vient de célébrer. Mercredi 17 mai, Ian Somerhalder (38 ans) s'est ainsi emparé de son compte Instagram pour fêter les 29 ans de sa femme. "Bon anniversaire à l'être humain le plus incroyable que je connaisse... Aujourd'hui, on te célèbre. (...) Je te remercie pour ta quête inlassable de la propagation du bien, de ta volonté de changer les choses et de tisser les fils complexes de notre vie ensemble dans la couverture la plus chaude, la plus douce et la plus magique. Chaque jour, j'ai la chance de te regarder être toi-même et je me rappelle constamment (...) à quel point je suis chanceux de partager cette vie avec toi", a-t-il écrit, fou amoureux.