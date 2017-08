Nikki Reed maman : Son ventre ultraplat, quelques jours après l'accouchement

Deux jours auparavant, c'est Ian Somerhalder qui publiait sur Instagram. Fou amoureux de sa belle, le séduisant acteur a posté une déclaration d'amour adorable : "Juste un petit message à ma superbe femme. Tu es en train de faire une petite sieste à l'autre bout de la pièce après avoir été une maman incroyable toute la nuit, donc tu liras ceci en te réveillant... Voir ces images me rappelle ces neuf mois incroyables que tu as dédiés à faire grandir notre bébé. La gentillesse, la beauté, la nature de ces photos me rend si fier. Tu as ajouté une touche de fun et de la puissance à nos vies en étant enceinte et tu as rendu la grossesse sexy, nous l'avons tous constaté. Merci d'être ma partenaire dans cette vie, et merci d'inspirer, pas seulement moi, mais tous ceux qui lisent, entendent ou voient ce que ton âme donne. Je t'aime, ton mari."