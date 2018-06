Nikola Karabatic bientôt papa pour la 2e fois : Sa belle Géraldine très enceinte

Nikola Karabatic et Géraldine Pillet ont longtemps gardé le secret. Le handballeur français de 34 ans et sa compagne accueilleront dans quelques semaines leur deuxième enfant. La star du PSG a annoncé la grossesse de sa chérie sur Instagram le 26 juin 2018, photo à l'appui. "45 days to go #sexymama #pregnantstyle #family @geraldinepillet", a-t-il partagé avec 303 000 abonnés, mots accompagnés d'une photo de la future maman prenant un généreux bain de soleil au bord de la Méditerranée. Le couple est en vacances à Cassis... Sublime dans un bikini bleu ciel, Géraldine Pillet dévoile un ventre très arrondi. Dans le dernier trimestre de sa grossesse, elle devrait accoucher au mois d'août.

Les messages de félicitations et les compliments fusent dans les commentaires, les internautes sont ravis de cette annonce inattendue. "Qu'elle est belle", "Elle est vraiment magnifique !", "Yahouuu qu'elle beau ventre, qu'elle belle femme ! J'adore", réagissent certains avec beaucoup d'enthousiasme tandis que d'autres se lancent dans des pronostics : "Félicitations, si on croit a ce que l'on dit... la forme du ventre annonce un garçon." Nikola Karabatic n'a en effet pas dévoilé le sexe du bébé.