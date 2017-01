Nikola Karabatic, en famille à l'Élysée : Son petit Alek, sa plus grande fierté

Tout sourire pour prendre la pose auprès des champions du monde, François Hollande a prononcé quelques mots lors de la réception. Le chef de l'État a salué les valeurs de "passion, fierté et engagement" des Experts. "Je voulais d'abord vous féliciter, c'est une tradition, une continuité. Vous avez fait face au statut de favori, pris cette compétition avec sérieux et application. Vous avez aussi été dignes et respectueux", a-t-il ajouté.

Après tant d'euphorie, les Experts vont progressivement retrouver leur vie d'avant, la satisfaction d'avoir battu un record en plus et fait vibrer une nation en plus.

Olivia Maunoury