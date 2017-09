Nikola Lozina la boule à zéro : Il succombe à la médecine esthétique !

Fin mars, Nikola Lozina admettait lors d'une interview exclusive pour Purepeople avoir succombé à la médecine esthétique. Le candidat des Marseillais VS Le reste du monde, la revanche (W9) avait fait des injections de Plasma riche en Plaquettes (PRP) afin de ne pas perdre tous ses cheveux : "Il s'agit de plusieurs petites injections au niveau du front, là où je perds mes cheveux. Ça aide à la repousse. Mon père est chauve et je n'ai pas envie de devenir tout dégarni. Donc je préfère prévenir que guérir."

Une méthode qui n'a, semble-t-il, pas porté ses fruits puisque l'ancien petit ami de Jessica Thivenin a opté pour une nouvelle technique utilisée aux États-Unis : le robot Artas. Le principe ? Prélever des implants où il y a beaucoup de cheveux pour les implanter à l'endroit où il y en a moins. Dans six ou neuf mois, il devrait donc récupérer ce qu'il avait il y a quelques années comme l'a expliqué une employée de la clinique dans laquelle il s'est rendu.

Pour les besoins de cette intervention, Nikola s'est fait raser le crâne comme on a pu le découvrir sur Snapchat et il a dû subir une anesthésie locale. "Le jour J est arrivé (...). Je vais expérimenter cette technique, c'est réfléchi. Avoir un crâne dégarni à 23 ans, ce n'est pas possible. Je ne voulais pas être nu comme un oeuf, donc je me lance", a confié le beau brun, avant de préciser qu'on lui avait prélevé "des cheveux de derrière pour les mettre devant".

Nul doute que ses abonnés attendent le résultat avec impatience.