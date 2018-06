Nikos Aliagas : Cet ancien candidat de la Star Academy qui avait "envie de lui"

En 2003, Michal (34 ans) participait à la Star Academy (TF1). Une aventure qui lui a permis de faire des duos avec de grands artistes. Et celui qu'il a partagé avec Ricky Martin est resté gravé dans sa mémoire comme il l'a confié lors de son passage dans l'émission de Jordan Deluxe, Sur Voltage : "J'avais 19 ans, c'était bien avant qu'il ne fasse son coming out . (...) J'avoue que c'était un moment très difficile pour moi, j'avais chaud, j'étais complètement amoureux de lui. (...) C'était très excitant, avant, pendant, après."

Et ce n'est pas la seule personnalité à lui faire autant d'effet. À l'époque de sa participation, l'artiste (qui s'est marié en août dernier) n'était pas spécialement attiré par l'animateur Nikos Aliagas (49 ans). Mais aujourd'hui, il le voit d'un autre oeil : "Je l'ai croisé [plus tard] et je me suis dit : 'En fait j'ai envie de lui.' Je le trouve toujours très très sexy. (...) En 2003, c'était l'animateur, le monsieur. Et quelques années après, c'était le petit mec qu'on a envie de se taper. (...) Il a peut-être pris de l'assurance. Ou peut-être que c'est parce que je faisais partie de l'émission, je ne le voyais pas de la même manière, et quand l'émission était terminée, tu te dis peut-être que je peux coucher avec mon prof."

Des confidences qui ne surprendront pas Nikos Aliagas. En effet, il est au courant de cette attirance puisque Michal, qui poursuit sa carrière de chanteur entre la France et la Pologne, lui a déjà fait part de ses pensées coquines. Une information qui aurait attendri le papa d'Andréas (1 an et demi) et Agathe (4 ans et demi).