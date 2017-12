Nile Rodgers rattrapé par le cancer : La légende Chic révèle un combat caché

Le 6 décembre 2017, Nile Rodgers (65 ans) postait une nouvelle vidéo sur son site officiel dans laquelle il revient sur son combat contre le cancer diagnostiqué en 2010. On le savait soigné, mais ce que l'on ignorait, c'est qu'alors que ses amis David Bowie (pour qui il a produit le second numéro 1 US de l'artiste, Let's Dance), Prince, George Michael (48 heures après avoir travaillé à ses côtés sur son film autoportrait et la nouvelle version de Fantasy) et Chris Cornell (Soundgarden) venaient de mourir les uns après les autres, Rodgers faisait de nouveau face à la maladie.

Cet été, en pleine tournée de Chic en compagnie du groupe Earth, Wind & Fire, Nile Rodgers fait une intoxication alimentaire. Il est en réalité atteint d'une bactérie intestinale, Escherichia coli, et doit annuler la représentation du 13 août à Toronto. Durant les examens, les médecins lui découvrent une masse dans le rein droit. Il s'agit de "deux cancers différents en fait, au sein d'une même masse", raconte celui qui a produit Like a Virgin pour Madonna. Le 1er novembre, 2017, Nile Rodgers et Chic joue à Brooklyn, dernière date de leur tournée. Le guitariste se fait alors opérer au Strong Memorial Hospital à Rochester, dès le lendemain.

L'opération s'est très bien déroulée : "Mon pronostic est de 100% de récupération, affirme Nile Rodgers. Vous pouvez commencer à danser et chanter maintenant !" Il termine en évoquant nombre de ses projets qui ont été repoussés par ces problèmes de santé. Il promet de nous en parler dans un prochain article sur son site officiel. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il partira en tournée avec Lionel Richie au printemps prochain et qu'il devrait de nouveau collaborer avec Sheila, trente-huit ans après leur tube Spacer...