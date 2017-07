Ninja Warrior 2 : Sébastien (Koh-Lanta) disqualifié, un finaliste bat un record

Deux cents participants, des finalistes épatants mais personne n'a remporté les 100 000 euros de Ninja Warrior 2. Lors de la finale du programme diffusée sur TF1 le vendredi 21 juillet, deux hommes ont fait battre le coeur des téléspectateurs : Sébastien, candidat de Koh-Lanta Cambodge, et Thomas Ballet.

Sébastien a fait frissonner le public juste avant le parcours final. Alors qu'il avait tout pour réussir, il a commis un impair de taille en s'aidant de ses pieds pour venir à bout de l'Ascenseur de l'extrême – obstacle qui ne doit être franchi qu'à l'aide des bras. Résultat, la sentence a été irrévocable, il a été disqualifié. "Je reste très satisfait de mon parcours. Je me suis peu entraîné car je ne me remettais tout juste de mon Koh-Lanta", a t-il déclaré au Parisien.

Pour Thomas Ballet la défaite est plus amère. Seul candidat en France à avoir franchi tous les obstacles et à s'attaquer à la Tour des héros, dont il faut gravir les 23 mètres de haut en seulement 30 secondes en se hissant à une corde, il a échoué à moins de trois mètres du sommet ! "Ce qui me dégoûte, ce n'est pas de perdre. C'est ce que ça traduit de ma personnalité. Ne pas aller jusqu'au bout, c'est ma faiblesse. Cet échec a juste révélé ce que je savais déjà : j'ai de grandes capacités physiques et mentales mais surtout un group pour faible, aller bu tout des choses", déclare-t-il au Parisien. Dur avec lui-même, Thomas Ballet n'exclut pas retenter sa chance l'année prochaine. L'occasion pour lui de prendre, peut-être, sa revanche.

La finale de Ninja Warrior 2 a été suivie par 4,7 millions de téléspectateurs, soit 27,4% de part de marché.