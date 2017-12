Noël ensemble : Quand Johnny Hallyday illuminait les fêtes de fin d'année

Des tubes caritatifs français, on n'en compte qu'une petite poignée. On peut citer La Chanson des Restos, par Les Enfoirés en 1986, ou encore Sa raison d'être, chanson signée Pascal Obispo et Lionel Florence pour l'album caritatif Ensemble en 1998. À cette époque, Johnny Hallyday collabore justement avec le duo et Zazie pour l'album Ce que je sais, porté par le tube Allumer le feu. Un album qui marque le retour en grâce du rockeur dans les charts. Deux ans plus tard, Johnny Hallyday a de nouveau cartonné avec l'album signé par son fils David, Sang pour sang, et il accepte de retrouver Pascal Obispo le temps d'un nouveau tube collectif et caritatif : l'inoubliable Noël ensemble.

La chanson qui donne son titre à l'album sorti en novembre 2000 pour la lutte contre le sida est interprétée par près d'une centaine d'artistes. Mais c'est bien Johnny qui ouvre le morceau et dont la voix puissante porte l'auditeur tout au long du titre. Si Noël ensemble est une chanson originale de Pascal Obispo, le reste de l'album est une collection de chants de fêtes interprétés par des artistes comme Maurane, Florent Pagny, Véronique Sanson, Axelle Red, Charles Aznavour, Line Renaud ou encore Anna Karina et Philippe Katerine.

La sortie du disque est un événement et fait notamment l'objet d'un reportage dans Fréquence Star sur M6. Sur ces images, on peut voir Pascal Obispo jouer les chefs d'orchestre au milieu de ces dizaines d'interprètes de talent dont notre immense Johnny Hallyday, puissant comme tout et à l'aise en studio comme un poisson dans l'eau.

Au cours de son immense carrière, Johnny Hallyday a participé à plus d'une dizaine d'albums caritatifs. Le rockeur faisait, par exemple, partie de la première troupe des Enfoirés à partir en tournée en 1989, un an après leur création par Coluche ; il chantait alors au côté de Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou et de son ami Eddy Mitchell. Le rockeur retrouvera les Enfoirés par deux fois, en 1997 et 1998. Cette année-là, il chante lui aussi Sa raison d'être dont l'album reste 14 semaines dans les charts. En 2000, c'est donc Noël ensemble. En 2006, il interprète en duo Imagine, de John Lennon, avec son épouse Laeticia au profit de l'Unicef. Par la suite, il donnera notamment des concerts en faveur de La Bonne Étoile, l'association créée par son épouse qui vient en aide aux orphelins au Vietnam, pays d'origine de leurs filles Jade et Joy.