Noémie (Les princes de l'amour) convertie à l'islam : "J'ai un nouveau prénom"

En 2016, Noémie participait à la saison 4 des Princes de l'amour (W9). Quelques semaines après sa participation au programme de télé-réalité, la jeune femme avait surpris les internautes en révélant s'être convertie à l'islam. Sur Instagram, celle qui était venue séduire Benoît dans l'émission était même apparue voilée. Lors d'un récent entretien accordé à Sam Zirah, Noémie a fait de nouvelles confidences sur le sujet.

Si elle a embrassé l'islam depuis deux mois, elle assure que "ça fait deux ans qu'[elle] y pense" et "se renseigne sur internet, lit des livres". Et pour cause : "Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, j'ai vraiment voulu prendre le temps." Après mûre réflexion, la jeune femme a alors fait les choses dans les règles. "J'ai choisi mon nouveau prénom : Safiya, a-t-elle déclaré. C'est un prénom qui me plaît, je le trouve joli et c'était celui que portait l'une des femmes du prophètes. C'est un prénom sacré dans le Coran."

Je ne suis plus vierge malheureusement

Mais Noémie, rebaptisée Safiya, ne s'arrête pas là. En effet, la jolie blonde aux yeux clairs souhaite désormais se "préserver jusqu'au mariage". Ainsi, elle explique ne plus vouloir être "celle d'avant" : "Je ne suis plus vierge malheureusement, mais c'est mon passé, je redémarre à zéro."

Enfin, l'ex-candidate de télé-réalité a évoqué les quelques critiques dont elle a été la cible. Ainsi, elle a tenu à répondre aux attaques de certains internautes ne comprenant pas sa décision : "Je n'étais pas bien dans ma peau. (...) C'est mon choix, je suis mieux comme ça." Mais Noémie se veut rassurante, elle reçoit également beaucoup de messages de soutien depuis sa conversion.