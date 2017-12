Nouvelle Star : Nathalie Noennec juge les signalements au CSA "disproportionnés"

Le 15 novembre dernier, la jurée Nathalie Noennec surprenait certains téléspectateurs de Nouvelle Star (M6) en tâtant les fesses d'un candidat venu en kilt. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait aussitôt été alerté par des dizaines de signalements et avait donc pris la décision d'ouvrir un dossier d'instruction à ce sujet.

Invitée du Buzz TV de nos confrères de TV Magazine, la conseillère en image Nathalie Noennec a réagi à propos de cette mini-affaire : "La vie c'est un divertissement normalement. Il faut avoir du second degré, du troisième degré. Bien sûr qu'il faut être attentif, mais si c'était à refaire je le referais (...) Ce candidat, en conscience, est venu en kilt et dans la tradition écossaise, comme vous le savez..." Et de poursuivre : "J'ai trouvé les réactions extrêmement disproportionnées. Dans ma vie, l'humour est quelque chose qui irrigue tout ce que je fais... J'ai été surprise par l'existence de cette polémique, par son ampleur toute relative."

Pour rappel, bien que le CSA ait décidé d'agir, l'ouverture de la procédure n'engendrera pas forcément de sanction. En effet, après l'instruction, les images mises en cause seront discutées par le Collège en session plénière dans les prochaines semaines. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il donnera son verdict.