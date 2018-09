Novak Djokovic impérial à l'US Open : Sa femme Jelena pleine d'amour

L'été de Novak Djokovic a été beau, très beau. Alors que beaucoup pensaient ne jamais le revoir soulever un trophée après sa longue absence, le champion serbe de 31 ans poursuit son incroyable renaissance.

Opéré du coude à l'hiver dernier, intervention suivie de plusieurs mois de convalescence, Novak Djokovic a retrouvé tous ses moyens. Opposé à l'Argentin Juan Delpotro en finale de l'US Open le 9 septembre 2018, le numéro 3 mondial (derrière Rafael Nadal et Roger Federer) s'est montré intraitable (6-3, 7-6, 6-3). Grâce à cette nouvelle victoire en Grand Chelem, la 14e, le tennisman rejoint Pete Sampras.

Durant toute son épopée new yorkaise, Novak Djokovic a été soutenu par celle qui partage sa vie depuis plusieurs années et qu'il a épousée en 2014, la belle Jelena. Lors du sacre de son mari, la ravissante blonde de 32 ans s'est montrée particulièrement émue dans les tribunes du Billie Jean King Center. Fier de son homme et de son troisième titre après Wimbledon et Cincinnati, Jelena Djokovic lui a adressé un message sur les réseaux sociaux. "Nous CROYONS en toi, amour", a-t-elle publié sur sa page Instagram.