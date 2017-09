Novak Djokovic papa pour la 2e fois : Jelena a accouché d'une petite fille

Bébé est né ! L'ex-numéro un mondial de tennis Novak Djokovic est effectivement devenu papa pour la deuxième fois. C'est le site serbe Blic qui a annoncé la grande nouvelle, information reprise par L'Equipe après une confirmation de l'AFP.

La belle Jelena, épouse du tennisman, a accouché samedi soir (2 septembre) et a donné naissance à une petite fille prénommée Tara. Un heureux événement pour le couple qui est déjà parent d'un petit garçon âgé de 2 ans, Stefan. C'est en février dernier que la nouvelle de la grossesse avait été annoncée.

Alors que des rumeurs de mésentente entre le couple ont fait surface il y a quelques semaines, Novak avait fait taire ces dernières en dédiant un tendre message à sa femme pour leur anniversaire de mariage (célébré en 2014). "Joyeux anniversaire de mariage mon âme soeur ! Je suis tellement reconnaissant de t'avoir dans ma vie et l'amour que je partage avec toi me rappelle que c'est ce qui me nourrit et me donne de la force dans la vie. Merci d'être une mère dévouée et aimante, un soutien sans faille et un point de repère pour nous tous, proches de toi. Je t'aime de tout mon coeur et mon âme", avait-t-il écrit en légende d'une photo d'eux postée sur Instagram.

Toutes nos félicitations aux parents !