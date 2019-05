Obsèques du grand-duc Jean : Le Luxembourg et les royaux réunis dans la peine

Le grand-duc Jean de Luxembourg est mort le 23 avril 2019 à l'âge de 98 ans. Ce samedi 4 mai, ses proches, mais aussi le pays et de nombreuses familles royales européennes se sont réunis dans la peine et le recueillement à l'occasion de ses obsèques célébrées en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.

De nombreux Luxembourgeois étaient là très tôt ce matin pour obtenir une place dans la cathédrale. La cérémonie a été retransmise sur de grands écrans géants. Alors que des personnalités internationales comme Albert de Monaco, Juan Carlos et Sofia d'Espagne, la reine Margrethe II de Danemark ou encore Nicolas Sarkozy étaient déjà entrés au sein de la cathédrale, la dépouille du souverain a quitté sous bonne escorte le palais grand-ducal à 11h02. Quelques minutes plus tard, le cercueil a rejoint enfin les lieux tandis qu'ont été tirés 21 coups de canons depuis le plateau du Rham. La messe des funérailles, présidée par l'archevêque de Luxembourg, monseigneur Jean-Claude Hollerich, a pu débuter. "Notre grand-duc Jean était un homme d'une charité, d'un amour discret", a notamment déclaré l'homme d'église dans une homélie prononcée en français, l'une des trois langues officielles du Luxembourg, avec l'allemand et le luxembourgeois.

Comme le souligne le quotidien luxembourgeois L'Essentiel, l'émotion de l'actuel grand-duc, Henri, deuxième enfant et fils aîné de Jean, et de son épouse, la grande-duchesse Maria Teresa était palpable.

Les têtes couronnées au rendez-vous

Jean-Claude Juncker, président luxembourgeois de la Commission européenne, ainsi que Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg, ont assisté à la messe ainsi que l'animateur Stéphane Bern. Parmi les familles royales européennes, les Belges sont venus en voisins et amis nombreux puisque le roi Albert et la reine Paola ont fait le déplacement, mais aussi le roi Philippe et la reine Mathilde, le prince Laurent de Belgique, frère de Philippe, et leur soeur, la princesse Astrid et son époux le prince Lorenz. Avaient également confirmé leur venue : le prince Alois de Liechtenstein et la princesse Sophie, héritiers de la principauté, la princesse Astrid de Norvège, veuve du précédent roi, le roi Harald V de Norvège et la reine Sonja, le roi Carl XVI Gustaf et la reine de Suède, la reine Beatrix des Pays-Bas, le prince Hassan et la princesse Sarvath de Jordanie, mais aussi la princesse Anne du Royaume-Uni.

Né le 5 janvier 1921 au château de Berg, Jean de Luxembourg a effectué une grande carrière militaire. Prince héritier durant la Seconde Guerre mondiale, il a participé à de nombreuses batailles ainsi qu'à la libération de son pays aux côtés des Alliés. En 1953, il a épousé la princesse Joséphine-Charlotte de Belgique, décédée en janvier 2005. Le couple a eu cinq enfants : la princesse Marie-Astrid (1954), le prince Henri (1955), actuel grand-duc, le prince Jean (1957), la princesse Margaretha (1957) et le prince Guillaume (1963).

Jean est devenu grand-duc du Luxembourg le 12 novembre 1964 et l'est resté pendant trente-six ans. Il a abdiqué le 7 octobre 2000, en faveur de son fils aîné́, le grand-duc héritier Henri. Jean repose désormais au sein de la crypte royale de la cathédrale.