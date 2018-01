Olivia Lua : Mort de la pornstar de 23 ans en rehab, la série noire continue...

Moins de deux semaines après l'étrange décès d'Olivia Nova, star montante du cinéma X, une autre jeune figure du porno est morte tragiquement : Olivia Lua (ou Olivia Voltaire) s'est éteinte à l'âge de 23 ans jeudi 18 janvier 2018 dans un centre de désintoxication de West Hollywood (Los Angeles) où elle s'était fait admettre pour lutter contre ses addictions, suite à une rechute. Elle a succombé à un cocktail fatal d'alcool et de médicaments, sans qu'on sache pour l'heure comment elle a pu y avoir accès au sein de la clinique.

Sa mort, confirmée par l'agence la représentant, porte à cinq le nombre de pornstars ayant péri depuis le mois de novembre dans des circonstances dramatiques (suicide, overdose, maladie...). "Olivia avait rejoint LA Direct Models en avril 2017, a réagi le directeur de l'agence en question, avec qui par coïncidence Olivia Nova était aussi sous contrat, mais elle n'avait pas été en mesure de travailler depuis le début du mois d'octobre dernier, en proie à des challenges personnels qui l'ont vue intégrer un centre de désintoxication pour une période de près de trois mois. Elle en était ressortie il y a environ un mois et espérait recommencer à travailler en ce début d'année. Nous avons appris aujourd'hui qu'elle était retournée dans une autre clinique de West Hollywood suite à une rechute, il y a approximativement une semaine, où elle a été retrouvée morte ce matin. Sa famille et ses proches amis disaient qu'ils étaient très inquiets de la quantité de médicaments prescrits à Olivia et du danger que cela représentait. Si jamais ils ont été mélangés à des drogues récréatives ou de l'alcool, ce pourrait être la cause de son décès."

Tristement, Olivia Lua était encore bien vivante sur les réseaux sociaux peu avant sa mort... "Plus rien ne m'effraie", assurait-elle le 17 janvier sur Twitter ; "laissons l'amour aller et venir", écrivait-elle peu après sur Instagram.