Olivia Newton-John : Sa fille Chloe Lattanzi, mariée et enceinte ? Elle balance

Réputée pour sa silhouette filiforme et ses opérations de chirurgie esthétique, Chloe Lattanzi fait aujourd'hui parler d'elle pour sa vie amoureuse. Interviewée vendredi 15 décembre 2017 dans l'émission Today, Olivia Newton-John s'est confiée avec joie sur son unique fille, divulguant ses futurs projets et admettant qu'elle avait "hâte" de devenir grand-mère pour la première fois. "Je suis absolument prête", a-t-elle joyeusement glissé.

Si Chloe Lattanzi n'a pas (encore) annoncé qu'elle était enceinte (ou non), la jeune femme de 31 ans est en tout cas bien partie pour célébrer ses noces avec son compagnon de longue date, James Driskill. Fiancés depuis 2010, les tourtereaux sont prêts à passer à l'étape supérieure de leur relation si l'on en croit les déclarations de la star de Grease. "C'est toujours son fiancé, mais je crois qu'ils vont se marier l'année prochaine. J'espère qu'ils le feront. S'ils ne le font pas, c'est bien aussi. Cela dépend d'eux. Mais je crois qu'ils le feront", a-t-elle ajouté.

Du cannabis pour apaiser le cancer

De son côté, Olivia Newton-John promeut actuellement la sortie de nouvelles chansons de Noël interprétées avec son ami de toujours John Farnham. En mai dernier, l'actrice et chanteuse de 69 ans avait annoncé qu'elle souffrait d'une récidive d'un cancer du sein la contraignant à annuler plusieurs concerts prévus aux États-Unis et au Canada. Après des mois de traitement, son état s'est vraisemblablement stabilisé. Sa souffrance a notamment été apaisée grâce à la consommation régulière de cannabis, comme lui avait suggéré sa fille. "J'utilise beaucoup d'herbes naturelles, des remèdes de guérison, et aussi du cannabis thérapeutique qui m'a beaucoup aidée. Au début, je ressentais de fortes douleurs. Je n'ai plus mal maintenant", a-t-elle conclu.