Olivia Wilde : Sublime avec Rachel Bilson et la craquante Lake Bell

Les femmes de l'industrie du cinéma s'unissent ! Mardi soir (11 juin 2019), plusieurs d'entre elles ont assisté au gala de la fondation Women in Film, en partenariat avec Max Mara. Olivia Wilde, Rachel Bilson et Lake Bell avaient sorti le grand jeu pour l'occasion...

Mardi 11 juin, la fondation Women in Film, la maison Max Mara et le magazine InStyle ont reçu les invités stars du gala Women in Film. L'événement a eu lieu au Chateau Marmont, à Los Angeles. Olivia Wilde s'y est rendue, habillée d'un manteau noir Max Mara (pré-collection automne 2019), d'un T-shirt court blanc et d'un pantalon noir, un look qui a fait sensation auprès des photographes.

Comme l'héroïne du film Seule la vie... (sorti en octobre 2018), l'actrice et nouvelle maman célibataire Rachel Bilson, une Lake Bell irrésistible en robe noire et January Jones ont répondu présentes.

Alice Eve, Elizabeth Debiecki, Jaime King, Suki Waterhouse et l'ex-Miss USA Olivia Culpo étaient également de la partie.