Olivier Chiabodo, son combat contre TF1 : "Je veux des excuses au 20 heures"

Olivier Chiabodo ne lâchera rien face à TF1.

L' ex-animateur d'Intervilles, licencié une première fois de la chaîne en 1997 après avoir été accusé de tricherie dans le célèbre jeu qu'il animait, a finalement porté plainte contre X pour harcèlement moral en septembre dernier. Une plainte visant la chaîne mais aussi l'ancien producteur d'Intervilles, Gérard Louvin, qui l'aurait menacé. Si l'enquête se poursuit actuellement et que certains cadres (et anciens cadres) de la chaîne ont été récemment entendus au commissariat de Boulogne, Olivier Chiabodo multiplie actuellement les prises de parole.

Contactée par TV magazine, l'ex-star de la Une aujourd'hui âgée de 54 ans a réitéré sa version des faits et a assumé de dire que des "choses terribles et inadmissibles" s'étaient passées à TF1. Des faits notamment en rapport avec des "affaires de moeurs touchant à des mineurs" selon Le Parisien qui s'est procuré le procès verbal de la plainte. "Je ne porte pas plainte pour rien. Et la justice n'a pas convoqué pour rien les directeurs généraux de TF1, Gérard Louvin et d'autres. Et vous allez être surpris de découvrir le nom des autres personnes impliquées dans cette affaire. Ces gens qui font ce genre de choses depuis des années ont probablement des dossiers dans des brigades importantes", a-t-il confirmé auprès de nos confrères.

Pour rappel, Olivier Chiabodo avait été licencié de TF1 pour faute grave après la polémique de tricherie lors d'un quiz opposant l'équipe du Puy-du-Fou face à celle du Pays d'Ancenis. Un licenciement qui avait été annulé par le conseil des prud'hommes en 1998, engendrant la signature d'un accord de confidentialité entre les deux parties. L'animateur a été réembauché par Étienne Mougeotte en 2006, puis mis dans un "placard doré" selon lui, avant d'être une nouvelle fois écarté de la chaîne en janvier 2017.

Interrogé par Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous (France 5) en septembre 2017, l'homme de télévision avait raconté qu'il recevait des menaces de mort pour l'empêcher de dévoiler que la production était à l'origine des tricheries d'Intervilles. "Quand vous avez 30 ans, que votre femme attend votre premier enfant et qu'on vous menace de mort, je peux vous dire que vous ne voulez qu'une chose : que ça cesse ! ", avait-il lâché avant d'indiquer que des cadres de l'époque, dont Gérard Louvin, lui lançaient par exemple : "Les camions, ça roule vite dans Paris" ou "Ah, tu viens en scooter ? Fais attention quand même..."

À ce sujet, Olivier Chiabodo a là aussi confirmé ses propos lors de son entretien téléphonique avec TV Magazine. "Bien sûr que j'ai reçu des menaces de mort de Gérard Louvin. Tous ces gens m'ont menacé pour des choses graves. Je ne suis pas certain que la police interroge habituellement la direction générale de TF1 dans une affaire de licenciement", a-t-il asséné.

Pour finir, l'ex-animateur de TF1 a insisté sur le fait qu'il aspirait aujourd'hui à plus de sérénité, loin des pressions qu'il dit subir encore aujourd'hui. "Je veux qu'on me foute la paix, je veux qu'on arrête de me menacer, qu'on foute la pression sur ma famille et sur moi-même (...) Mon but ? Des excuses de Martin Bouygues [administrateur de TF1, NDLR] au Journal de 20h de TF1. C'est beaucoup mieux que de l'argent", a-t-il conclu.

L'enquête continue.